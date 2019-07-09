Россиян предупредили о возможных эпидемиях из-за кормления голубей

Подкармливание голубей может грозить россиянам эпидемиями. Об этом заявила научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в дополнительном подкармливании голубей нет смысла. «Если их [голубей] начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это все эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека», — отметила она.

В качестве примера Чернова привела Венецию, где штрафы за кормление голубей вводятся давно. Она рассказала, что сначала жители города подкармливали птиц, чтобы их было больше, но потом выяснилось, «что такое количество голубей реально разрушает исторические памятники». «Все хорошо в меру, и голуби в том числе», — отметила Чернова.

В Москве и в Санкт-Петербурге, по мнению эксперта, «ситуация абсолютно нормальная». В то же время в Магадане за кормление голубей ввели штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Ранее мэр Магадана уже предупреждал горожан о возможном административном наказании за кормление голубей. По его словам, это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а сами голуби создают городу не меньше проблем, чем чайки и собаки. В России — и в Магаданской области в частности — кормление голубей не запрещено законодательно. В регионе за нарушение правил благоустройства территории предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

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