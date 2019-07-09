Начался набор в хоккейную академию имени Петрова в Подмосковье

Стартовал набор детей в хоккейную академию имени Владимира Петрова в Красногорске, учреждение откроется 10 июля, сообщил региональный министр физической культуры и спорта Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 июля.

«В академии имени Владимира Петрова под руководством 15 профессиональных тренеров юные хоккеисты будут проходить все этапы спортивного становления и совершенствовать свое мастерство», — сказал Терюшков.

Академия хоккея проведет просмотровые тренировки для отбора детей в команды 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, а также в команду юниоров. Есть платные и бесплатные места, уточняется на сайте учреждения. Тренировочный сезон стартует со 2 сентября.

В конце июня губернатор Андрей Воробьев проверил готовность ледовой арены, которая была построена в честь двукратного олимпийского чемпиона и 9-кратного чемпиона мира Владимира Петрова.

В центре будут проходить тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом, хоккею с шайбой. Также один раз в неделю спортивные занятия смогут бесплатно посещать льготники.