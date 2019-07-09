Женщина объяснила трансгендерность прививками и озадачила пользователей сети

Пользовательница Twitter опубликовала картинку, в которой появление трансгендеров связали с последствиями неудачной вакцинации детей. Другие юзеры высмеяли ее утверждения, позднее пост был удален.

Женщина с ником BGailQu сделала публикацию, в которой говорилось: «Знали ли вы, что вашего мальчика прививали вакцинами, содержащими ДНК абортированной девочки? Вакцины — причина гендерной путаницы?» По ее словам, ни одна организация здравоохранения в мире не изучала возможность такого влияния на организм ребенка.

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Утверждение пользовательницы тут же подвергли сомнению, приведя в пример другие медицинские средства и их применение. Юзер Wh0v1an_4_L1fe вспомнил, что создатель инсулина получил его из поджелудочной железы собаки, но ни один диабетик не превратился в собаку. Chris_Hubris привел свой пример: «Если это было бы правдой, то все, кто ест свинину, превратились бы в свиней».

Некоторых пользователей удивило утверждение женщины об отсутствии исследований по такой теме. Они стали придумывать свои похожие теории. Юзер Okeating предложил считать, что кошки способны читать мысли, так как ни один ветеринар не занимался исследованиями на этот счет. Нашлись и те, кто согласились с ее скептицизмом насчет исследований. «Она права в одном: ни один орган здравоохранения не исследовал это», — написал AdamRutherford.

В описании профиля женщины указано, что ее ребенок стал инвалидом в 14 лет. Она утверждает, что это произошло из-за прививок, а излечиться ему удалось только с помощью гомеопатии.

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