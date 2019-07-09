Огромный питон поселился под домом и расплодился

В американском штате Флорида специалисты по охране дикой природы обнаружили 74-килограммового питона и его гнездо с 50 яйцами. Видеозаписью произошедшего заинтересовался портал UPI.

На кадрах видно, как волонтеры достают четырехметрового темного тигрового питона вместе с его потомством из-под жилого дома. По словам члена правления округа управления водными ресурсами штата Рона Бержерона (Ron Bergeron), эта рептилия представляет серьезную угрозу для естественной среды обитания других животных.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичного темного тигрового питона составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра. Представители этого вида попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну.

Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс питон пробрался в машину к женщине. По словам змеелова, она теперь боится водить автомобиль, в который пробралась рептилия, и планирует купить новую машину.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!