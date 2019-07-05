Прикосновение гигантского питона довело женщину до истерики

В Сингапуре работники зоопарка поместили на плечи женщины гигантского питона-альбиноса и довели ее до истерики. Видеоролик, снятый очевидцем, опубликован в Facebook-группе All Singapore Stuff.

На кадрах видно, как две посетительницы парка стоят перед искусственным водоемом возле экскурсовода и трогают руками небольшую змею во время представления с участием животных. Затем к ним со спины подходят пять работников парка и под радостные крики зрителей кладут на их плечи темного тигрового питона-альбиноса.

Туристка в шляпе впала в истерику и свалилась на землю, однако сотрудница быстро отреагировала и помогла ей подняться. Аудитория принялась смеяться над нелепостью произошедшего, а перепуганная женщина убежала от пресмыкающегося на безопасное расстояние.

Темный тигровый питон — очень крупная неядовитая змея семейства питонов. Проживая в естественной среде обитания, змея может достигать пяти метров в длину и весить 75 килограммов. Обитает во влажных тропических лесах, джунглях с открытыми полянами, в болотах, скалистых предгорьях и речных долинах.

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