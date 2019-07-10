Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды

Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории. Об этом сообщает издание Metro.

Отмечается, что представители объединения призывают бойкотировать картину, так как обнаружили в ней лесбиянок. Их возмутил эпизод, в котором два женских персонажа отводят ребенка в школу, а позднее забирают его оттуда. В организации заявили, что компания Disney не только пытается нормализовать однополые браки, но и развращает умы юных зрителей.

«"История игрушек 4" — последнее кино, где родители ожидали, что их дети столкнутся с контентом о сексуальной ориентации. Вопросы такого рода поднимаются слишком рано и слишком быстро. Это очень частое, но при этом необязательное явление», — говорится в заявлении «Миллиона матерей».

«Компания Disney снова решила быть политкорректной вместо того, чтобы распространять семейный контент. Ей стоит придерживаться развлекательных программ, а не продвигать повестку и сталкивать детей со спорными темами», — добавили в организации.

Ранее в июле стало известно, что студия Disney вырезала из мультфильма 1999 года «История игрушек 2» комедийную сцену, намекающую на сексуальные домогательства. Поклонники заметили, что в недавнем переиздании анимационной ленты в высоком качестве отсутствует эпизод из титров.

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