Поставки Египту боевых вертолетов «Аллигатор» обернулись миллионными хищениями

Компанию «Авионика вертолетов» в Московской области подозревают в хищении около 10 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом в среду, 10 июля, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По версии правоохранительных органов, Министерство обороны Египта заключило договор с Рособоронэкспортом на поставку 46 боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Сумма контракта составила 2,46 миллиарда евро.

В 2016 году Рособоронэкспорт заключил договор с авиационной компанией «Прогресс — Вертолеты России» для исполнения госзаказа на поставку вертолетов. В свою очередь, «Прогресс» переадресовал заказ конструкторскому бюро «Камов», которое передало часть работ подмосковной компании «Авионика вертолетов», чтобы та провела опытно-конструкторские работы.

По версии следствия, «Авионика вертолетов» стала искать дополнительных сотрудников для исполнения гособоронзаказа, на зарплаты которым выделили около 10 миллионов рублей. Однако проверка показала, что на работу никто нанят не был, а выделенные деньги были обналичены с банкоматов в Самаре.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности тех, кто был причастен к мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

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