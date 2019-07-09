Украина захотела достроить «Мрию» спустя 30 лет

Украинские производители собрались завершить строительство одного из самых грузоподъемных самолетов в мире Ан-225 «Мрия». Для этого необходимо найти инвесторов и собрать необходимую сумму — около 8,6 миллиарда гривен (21,1 миллиарда рублей), пишет The Mirror.

Строительство Ан-225 началось в 1989 году на Киевском механическом заводе. В 1994-м работы были заморожены из-за нехватки средств. В настоящее время летательный аппарат находится в ангаре концерна «Антонов» и готов на 70 процентов.

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Всего Киев начинал строить две одинаковые «Мрии», вторая сейчас находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской авиакомпанией Antonov Airlines.

В августе 2016 года сообщалось, что «Антонов» договорился с китайской компанией Airspace Industry Corporation of China о сотрудничестве по Ан-225 «Мрия». Тогда планировалось закончить строительство самолета к 2019 году. Однако спустя некоторое время договор между Киевом и Пекином был расторгнут.

Ан-225 «Мрия» («Мечта») — сверхтяжелый военно-транспортный самолет. Является одним из самых больших самолетов в мире, оснащен шестью двигателями Д-18Т, разработанными в Запорожском машиностроительном КБ «Прогресс». Взлетная масса — 640 тонн, масса полезной нагрузки — 250 тонн. Первый полет машина совершила в декабре 1988 года.

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