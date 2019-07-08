«Аэрофлот» стал официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу ФИБА

Компания «Аэрофлот» стала глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА), а также официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу 2019 года под эгидой ФИБА. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В соответствии с соглашением с ФИБА, «Аэрофлот» является «представляющим партнером» тура Кубка Чемпионата мира, а также торжественной церемонии вручения главного трофея Чемпионата. Церемони состоится после финала Чемпионата мира по баскетболу в Пекине 15 сентября.

«Мы рады приветствовать "Аэрофлот" в качестве партнера ФИБА. Для нас огромная честь ассоциироваться с такой выдающейся и всемирно известной компанией, которая поможет нам развивать и популяризовать баскетбол по всему миру», — отметил генеральный секретарь ФИБА Андреас Занглис.

В ходе Чемпионата мира логотип крупнейшего российского авиаперевозчика будет представлен на всех площадках в восьми городах, где пройдут соревнования. Кроме того, логотип авиакомпании будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА в передачах Best Flying Moments, в которых будут показаны лучшие моменты соревнования.

«За прошедшие 5 лет с начала нашего участия в международных партнерствах известность бренда Аэрофлота на приоритетных рынках выросла более чем в 2 раза. Мы уверены, что партнерство с ФИБА в рамках Чемпионата мира по баскетболу 2019 еще больше повысит узнаваемость "Аэрофлота" и укрепит позиции на одном из приоритетных рынков – в Китае, где пройдет мировое первенство, — заявил заместитель генерального директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу Андрей Панов. — Для нас также является большой честью быть первой авиакомпанией представляющий первый в истории глобальный тур Кубка Чемпионата мира по баскетболу».

В нынешнем году «Аэрофлот» в третий раз подряд был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ведущего в мире оценщика брендов Brand Finance. Американская авиационная ассоциация АРЕХ отметила российского перевозчика как авиакомпанию с самыми комфортабельными креслами в Европе. На азиатском векторе в начале 2019 года «Аэрофлот» впервые был признан «Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой» в рамках китайской премии Stars Awards. А почетное звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае от Flyer Award 2019 было присвоено «Аэрофлоту» уже в третий раз.