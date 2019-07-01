Британское агентство OAG признало пунктуальность «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» получила высшую оценку — «пять звезд» — за пунктуальность выполнения полетов. Российская авиакомпания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок, удостоенной максимального балла от британского аналитического агентства OAG за пунктуальность, отмечается в сообщении авиаперевозчика.

По итогам ранжирования «Аэрофлот» опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг «четыре звезды».

«"Аэрофлот" непрерывно совершенствует качество сервиса», — прокомментировал новость генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально», — отметил он.

OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. Только 10 процентов участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки «пять звезд».

В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли ему существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.

По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов.