Аэрофлот рассмотрит возможность хеджирования топлива для «дочек»

«Аэрофлот» изучает возможность хеджирования топливных контрактов для дочерних авиакомпаний, сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев, передает Интерфакс.

Комментируя сделку по хеджу для головной авиакомпании, о чем сообщалось в минувший вторник, глава «Аэрофлота» сказал: «Совет директоров фактически разрешил менеджменту захеджировать топливные риски. Перед нами стояла задача захеджировать 70 процентов потребностей авиакомпании в топливе, но не выше определенной цены на нефть — мы так и поступили, но цена оказалась лучше установленной». Сумму сделки и с кем она была заключена, Виталий Савельев не уточнил, сославшись на коммерческую тайну.

В группу «Аэрофлот» входит одноименный премиальный перевозчик и дочерние компании: «Россия», «Победа» и «Аврора».

