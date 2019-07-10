Создатель эротических фильмов Тинто Брасс экстренно госпитализирован

Итальянский режиссер Тинто Брасс попал в больницу в Риме. Об этом сообщает газета Corriere della Sera в среду, 10 июля.

Отмечается, что кинематографиста экстренно госпитализировали в отделение реанимации больницы Сант-Андреа. По словам жены Брасса Катерины Варцы, у него началась лихорадка, и поэтому супруга вызвала медиков. Подробности состояния режиссера пока неизвестны.

86-летний Тинто Брасс — один из наиболее известных режиссеров в жанре эротического кино. Он снял такие фильмы, как «Калигула», «Нарушая запреты», «Салон Китти», «Ключ», «Миранда», «Подглядывающий», «О, женщины!» и «Паприка».

В 2010 году кинематографист попал в больницу в результате кровоизлияния в мозг. Тогда врачам не потребовалось хирургическое вмешательство.

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