Семилетний кондуктор автобуса удивил россиян

В Екатеринбурге семилетний мальчик подрабатывает кондуктором автобуса. Об этом рассказал Антон Дербенев на своей странице в Facebook.

«Аминджону семь, и в свои каникулы он с утра уже на работе», — прокомментировал пользователь выложенную им фотографию ребенка с кассовым устройством в руке.

Реакция пользователей в комментариях оказалась неоднозначной. Одних восхитило трудолюбие ребенка, другие поинтересовались, насколько это законно. «Смелый работодатель. А парень — молодец», — написала Александра Аксенова.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил URA.RU, что тоже относится к сложившейся ситуации двояко. Он отметил, что, действительно, с одной стороны, мальчика нужно поддержать в его стремлении заработать, но с другой — в России дети могут работать только с 14 лет с разрешения родителей.

«Парень доволен. Вижу уже третий раз. Считает ловко. Сегодня, когда женщина не успевала, — командовал водителю, чтобы задержал отправление», — рассказал Дербенев.

В транспортной компании, которая обслуживает маршрут, не стали комментировать ситуацию.

Ранее, в июне, большинство россиян (83 процента) поддержали желание подростков работать до достижения 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным социологов, среди преимуществ раннего заработка россияне выделяют возможность молодежи быть финансово независимыми и помогать семье (37 процентов). Еще 25 процентов респондентов отметили, что начало профессиональной деятельности в подростковом возрасте приобщает к труду, 18 процентов — помогает занять несовершеннолетних делом и «отвлечь их от смартфонов».

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