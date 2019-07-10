Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал

Odessit.ua.

Саакашвили и его сторонники приехали в Одессу пикетировать против снятия обвинений с мэра города Геннадия Труханова в суде: его обвиняли в незаконной покупке здания бывшего завода «Краян». По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.

Сам политик прокомментировал произошедшее в Facebook. «Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными», — написал он.

Ранее Саакашвили обвинил Геннадия Труханова и его окружение в коррупции и назвал их «средневековыми бандерлогами». Он также пригрозил мэру города «антикоррупционным спецназом».

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. В 2017 году политик заявлял о желании стать мэром Одессы.

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