Любители музыки перестанут следить за Лупу

Румынский пианист Раду Лупу решил завершить свою концертную деятельность. Нынешний сезон станет последним для 73-летнего музыканта, сообщает SWR2.

Весной и в начале лета Лупу часто отменял свои выступления по состоянию здоровья. 14 июня он должен был открыть музыкальный фестиваль Kissinger Sommer в немецком Бад-Киссингене, однако так и не смог выйти на сцену.

Чем именно болеет пианист, не уточняется.

Последний концерт Лупу состоялся 21 июня в Люцерне. Он выступил вместе с британским виолончелистом Стивеном Иссерлисом, однако все время находился позади него, почти не показываясь публике.

Раду Лупу родился в 1945 году в румынском Галаце. Первые уроки на фортепиано он получил в возрасте шести лет, в 12 состоялся его публичный дебют. Учился в Бухарестской и Московской консерваториях. Лупу считается одним из лучших исполнителей произведений Моцарта, Бетховена, Брамса, Шумана, Яначека и Бартока.

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