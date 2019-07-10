Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова. Об этом говорится в ответе начальника штаба ГУ МВД по Москве Сергея Попова на обращение эксперта движения «Голос» Василия Вайсенберга, опубликованном на его странице в Facebook.

«Приказом управления МВД по Западному административному округу ГУ МВД по городу Москве от выполнения служебных обязанностей отстранено пять должностных лиц. Проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка их действиям», — говорится в документе.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста вызвали общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. В итоге 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова, и его освобождении.

После этого стало известно, что начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков вместе с генерал-майором полиции Юрием Девяткиным, руководившим управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, были уволены из органов внутренних дел по указу президента России Владимира Путина 13 июня. Об их увольнении перед главой государства ходатайствовал глава МВД.

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