Опровергнут заход российского сторожевика в зону учений Украины и НАТО

Черноморский флот России опроверг заход сторожевого корабля «Сметливый» в зону проведения учений Украины и НАТО. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Сметливый» выполняет «мероприятия по контролю за действиями кораблей НАТО», чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации, которые могут создать угрозу для гражданского судоходства. В пресс-службе подчеркнули, что сторожевой корабль действует «в строгом соответствии с нормами международного права».

Ранее ВМС Украины сообщили, что сторожевик «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений страны с альянсом. Там корабли международной коалиции проводили практические стрельбы. По версии украинской стороны, «Сметливый» не отвечал на запросы с фрегата «Гетман Сагайдачный», «сделав вид, что у него проблемы со связью». Других подробностей там не привели.

1 июля сообщалось, что Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проходят с 1 по 12 июля в том числе на территории Украины. В маневрах задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. МИД России проведение учений «опасной идеей».

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