Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает ВМС Украины на своей официальной странице в Facebook.

Уточняется, что в этом районе корабли международной коалиции проводили практические стрельбы. Российский сторожевик не отвечал на запросы с украинского фрегата Гетман Сагайдачный «сделав вид, что у него проблемы со связью». Другие подробности инцидента не приводятся

Военно-морское ведомство Украины призывает международное сообщество обратить внимание на «систематическое нарушение Россией норм международного права в Черноморском регионе».

1 июля сообщалось, что Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019. Они проводятся с 1 по 12 июля в том числе на территории Украины. В маневрах задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. МИД России назвал их проведение «опасной идеей».

Киев считает, что Россия нарушает права Украины в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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