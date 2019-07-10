Назван временный глава Пентагона

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер временно займет пост главы Пентагона, передает Military Times со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

Отмечается, что главным претендентом на эту должность является Марк Эспер, однако согласно законодательству, пока его кандидатура рассматривается в сенате, он не может возглавлять ведомство. Новый глава Пентагона должен быть назначен до конца июля, пишет издание.

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность 21 декабря 2018 года. Причиной увольнения он назвал разногласия с американским лидером Дональдом Трампом.

В январе 2019 года исполняющим обязанности министра обороны был назначен Патрик Шанахан. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Пентагона, а также был вице-президентом корпорации Boeing. Шанахан решил не продолжать процесс утверждения в должности постоянного министра. Причиной отказа стало желание уделить больше времени семье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!