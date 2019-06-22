Трамп определился с министром обороны

Дональд Трамп решил выдвинуть исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера на пост главы Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации президента США.

Помимо Эспера, президент произвел замену замминистра военного ведомства, предложив должность Дэвиду Нокрвисту, а также порекомендовал Райана Маккарти на пост министра сухопутных войск.

Ранее Эспер был министром сухопутных войск. Он стал и.о. министра обороны после того, как его предшественник Патрик Шанахан решил не продолжать процесс утверждения в должности постоянного министра. Причиной отказа Шанахана стало желание уделить больше времени семье.

Шанахан был назначен исполняющим обязанности главы Пентагона 1 января 2019-го, после ухода Джеймса Мэттиса. Причиной увольнения последнего стали разногласия с американским лидером.

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