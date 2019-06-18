У Пентагона сменится глава

В США сменится временно исполняющий обязанности министра обороны. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил во вторник, 18 июня, на своей странице в Twitter.

По его словам, нынешний и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил не продолжать процесс утверждения в должности постоянного министра. Причиной стало его желание уделить больше времени семье.

В результате новым временным главой Минобороны станет Марк Эспер, занимавший гражданскую должность министра армии с 20 ноября 2017 года. «Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он будет прекрасно работать!» — отметил президент.

В мае сообщалось, что Трамп планирует выдвинуть Шанахана на пост министра обороны, поскольку тот доказал, что достаточно квалифицирован для этой работы.

Шанахан был назначен исполняющим обязанности главы Пентагона 1 января 2019-го, после ухода Джеймса Мэттиса. Причиной увольнения последнего стали разногласия с американским лидером.

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