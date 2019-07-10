В Москве объявились отравители голубей

В Москве в районе Черемушки массово погибли голуби. Предположительно, их отравили. Об этом в своем Instagram сообщила пользовательница @isitwild, которая выложила видео с места инцидента.

На кадрах видны десятки тел птиц, лежащих возле деревьев. По словам девушки, это бульвар рядом с домом 50 на Новочеремушкинской улице, здесь гуляют в том числе дети. «Я увидела сюрреалистическую картину — повсюду, куда хватает глаз, лежат десятки птиц. Некоторые еще живы, некоторые пытаются перебраться через дорогу и падают там же», — написала она.

Автор поста указала, что неподалеку от этого места местные жители годами подкармливают голубей. По ее подсчетам, погибло около ста особей, их трупы лежат по всем окрестностям, Она предположила, что их отравили «нелюди, которым они очень мешали просто самим фактом своего существования», и заметила, что корм до сих пор рассыпан по земле.

Горожане подали заявление в полицию. О случившемся оповестили станцию по борьбе с болезнями животных и Роспотребнадзор, комитет ветеринарии проводит проверку. Погибших птиц и корм убрали с улицы.

«Я слежу за этой историей и надеюсь, что во всем этом наступит какая-то ясность, какой бы она ни была. Не должны средь бела дня на улице десятками гибнуть в муках живые существа, даже если они испачкали чью-то машину», — заключила женщина.

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