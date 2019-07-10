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Фунт стерлингов обвалился

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Курс фунта стерлинга опустился до 1,24 доллара в ходе торгов 9 июля, пишет Bloomberg. Это низший показатель с апреля 2017 года.

Падение в ходе торговой сессии составило 0,6 процента. Курс фунта к евро также снизился — на 0,4 процента до 89,98 пенса за единицу общеевропейской валюты.

Котировки десятилетних государственных облигаций Великобритании не изменились, благодаря чему доходность осталась на уровне 0,72 процента. В начале июля она снизилась до минимума с сентября 2016 года.

Опрошенные изданием экономисты связывают падение фунта с общим спадом в британской экономике. Ее показатели, особенно в розничных продажах, остаются на самом низком уровне с 2012 года.

Дополнительные риски инвесторы видят в затянувшейся неопределенности вокруг выхода страны из Евросоюза и выборов нового премьер-министра после отставки Терезы Мэй, а также в снижении Банком Англии процентных ставок. Последний фактор делает менее привлекательными вложения в государственные ценные бумаги.

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