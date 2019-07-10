Участники «Территории смыслов» презентовали свои проекты

Участники профильной смены «Россия — страна возможностей» Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в течение пяти дней готовились представить собственные проекты. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.

В первый день смены заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков в «Диалоге на равных» рассказал молодым людям о критериях, по которым проходит отбор новых проектов в платформу. Это измеримость, вовлеченность, соответствие целям, широкий охват, прозрачность и медийность.

Руководители проектов платформы также рассказали участникам, как запустить свой собственный проект, презентовать его и собрать проектную команду, какими качествами должен обладать настоящий лидер.

Среди инициатив участников «Территории смыслов», например, проект по созданию интернет-платформы для студентов инженерных специальностей и проект «Интеллект будущего» для людей с ограниченными возможностями здоровья (профориентация и трудоустройство). Кроме того, молодые люди подготовили предложения по развитию уже действующих проектов.

Первая смена одноименной платформы «Россия — страна возможностей» открылась 6 июля. В ней принимают участие около 1 тысячи активистов из разных регионов России. Они смогут посетить лекции, мастер-классы, а также тренд-сессии. Первая смена продлится до 11 июля.

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