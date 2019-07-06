В России запустят конкурс поддержки молодых педагогов

В линейке проектов, развиваемых АНО «Россия — страна возможностей», появится конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Сейчас идет проектирование конкурса, предполагается, что он стартует осенью, рассказал чиновник на форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске. Он добавил, что хорошие педагоги должны быть не только в Москве и других городах-миллионниках, но и в поселках и деревнях.

Форум «Территория смыслов» в предыдущие годы проводился во Владимирской области, в связи с чем назывался Территория смыслов на Клязьме, отмечает ТАСС. В этом году в его рамках пройдут шесть тематических смен.

Президент России Владимир Путин в июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал проект «Россия — страна возможностей» одним из важнейших. По его словам, это одна из самых востребованных платформ, объединяющая проекты для профессионального и личностного роста граждан разного возраста.

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