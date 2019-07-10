Украинский телеканал проведет телемост с Грузией

Украинский «24 канал» планирует провести телемост с грузинскими коллегами на «Рустави 2». Об этом говорится на сайте украинского телеканала.

Телемост состоится в ближайшие дни, дата эфира уточняется. Главной темой станет «угроза» странам со стороны России, а также вероятность поддержки Украины и Грузии мировыми лидерами. Помимо этого, страны обсудят влияние «оккупации», а также возможность возвращения утраченных территорий.

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По словам генерального директора «24 канала» Романа Андрейко, эфир пройдет на русском языке. «Мы будем говорить с теми, кого уважаем, с кем имеем общие проблемы и общего врага. Мы будем говорить с теми, кто нас понимает. Речь о понимании общих ценностей и видении будущего!», — подчеркнул он.

Ранее украинский телеканал NewsOne планировал провести телемост с «Россией 24» 12 июля. Позднее украинские журналисты сообщили о множестве угроз в адрес канала и решили отменить трансляцию. Идею телемарафона критиковали многие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский.

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