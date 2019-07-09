NewsOne назвал запугиванием акцию протестующих у редакции в Киеве

Международный редакционный совет украинского телеканала NewsOne заявил, что акция протеста у редакции в Киеве является давлением на журналистов и их запугиванием. Обращение опубликовано на сайте канала.

«Решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении.

Материалы по теме Украинский телеканал отменил телемост с Россией Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум

В NewsOne также отметили, что со стороны украинских правоохранительных органов и руководства Украины отсутствует какая-либо реакция относительно таких действий митингующих.

Члены Международного редакционного совета обвинили президента страны Владимира Зеленского в том, что он «фактически закрыл глаза на давление и запугивание канала NewsOne и журналистов».

8 июля вечером около сотни человек организовали митинг у здания телеканала. Они поджигали пиротехнику, принесли плакаты с антироссийскими лозунгами, а также разрисовали окна и асфальт баллончиками.

Ранее генеральный продюсер украинского NewsOne Василий Голованов предложил Зеленскому встретиться и обсудить телемост между NewsOne и «Россией 1».

Телемост между Москвой и Киевом планировалось провести 12 июля в эфире «России 1» и NewsOne. Позднее украинские журналисты сообщили о множестве угроз в адрес канала и решили отменить трансляцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!