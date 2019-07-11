Туркменским солдатам запретили принимать душ

В казарме Министерства обороны Туркмении в центре столицы Ашхабада солдатам запретили пользоваться душем. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

По словам источника издания, в казарме находятся 120 военнослужащих, которые лишены доступа к душу уже более месяца. Его закрыл капитан, утверждая, что солдаты не могут содержать душевые в чистоте.

Солдаты жалуются на неприятный запах и пытаются мыться в туалетах, так как в туркменской столице уже несколько недель стоит жара — температура воздуха держится на отметке в 40 градусов. Однако офицеры наказывают их за это. «Капитан кричит на них, когда замечает, что солдаты моются в туалетах», — утверждает собеседник издания.

Ранее, в январе, в Туркмении офицерам запаса запретили покидать пределы страны. Тогда это связали с угрозой вторжения боевиков-исламистов со стороны Афганистана.

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