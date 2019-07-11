В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следователи интересуются ведением протоколов заседаний и допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях во времена президентства Петра Порошенко. В частности, это касается совещаний, которые связаны с планированием военных операций.

Также известно, что следователей интересует информация о том, кто и что говорил во время проведения совещаний, кто отдавал приказы и подписывал документы под грифом «совершенно секретно» и содержащие гостайну. «Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно Российской Федерации», — отметил источник.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!