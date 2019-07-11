В Чечне придумали развлечение для французских детей

Представители нормандских туристических и спортивных организаций обсудили с делегацией из Чечни возможность совместного развития туризма и участия детей в соревнованиях по парусному спорту в республике. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает ТАСС.

По словам министра по туризму Чечни Муслима Байтазиева, французы с энтузиазмом отнеслись к предложению развивать детский спортивный отдых, участие школьников из Нормандии в соревнованиях по парусному спорту, а также обучение по обмену. «Они с интересом спрашивали о том, где у нас проходят регаты, в каких водоемах, интересовались розой ветров, волнами и так далее», — рассказал Байтазиев.

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В Нормандии переговоры планируют вести через ассоциацию Normandie Maritime, куда входят около 80 детских клубов по занятиям водными видами спорта. Однако, по словам министра, сотрудничество между двумя странами осложняют особенности структуры отношений между властями Нормандии и соответствующими агентствами.

Обсуждение проекта стороны продолжат удаленно.

В июле туристические компании предупредили российских путешественников о проблемах с оформлением шенгенской визы в визовых центрах Франции. По словам туроператоров, консульство ограничило прием документов, а в визовых центрах сократили рабочее время — три с половиной часа вместо прежних семи.

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