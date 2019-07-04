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Россиян предупредили о проблемах с визой во Францию

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Туристические компании предупредили российских путешественников о проблемах с оформлением шенгенской визы в визовых центрах Франции. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

По словам туроператоров, консульство ограничило прием документов, а в визовых центрах сократили рабочее время — три с половиной часа вместо прежних семи (сейчас визовый центр работает с 12:00 до 15:30).

Как рассказала начальница визового отдела компании «Старый город» Марина Олексишина, это приводит к росту очередей, и туристов записывают только на десять дней вперед, в связи с чем не все успевают оформить документы к поездке.

Замдиректор по визовым вопросам «Туртранс-Вояж» Иван Балановский пояснил, что эта проблема возникала и в майские праздники. Он уточнил, что спрос на Францию тогда увеличился на 20-30 процентов, и не все туристы смогли улететь на отдых.

Кроме того, россиянам напомнили, что услуга «Прайм-тайм» ускоряет процесс получения визы, но ее стоимость (50 евро) устраивает не всех, и по ней принимают не более 20 заявлений в сутки.

В качестве решения проблемы туроператоры предлагают путешественникам другие направления, где не возникнет проблем с въездными документами.

В апреле сообщалось о сбоях в работе визовых центров перед майскими праздниками. Франция, Испания и Чехия была среди направлений, с которыми у туроператоров возникли самые большие трудности.

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