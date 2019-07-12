Инженер из Подмосковья всю жизнь обходился без половины мозга

Подмосковные врачи обнаружили мужчину, который прожил более 60 лет без половины головного мозга. Об этом сообщает МК.

Пенсионер поступил в районную больницу на юге Московской области в связи с транзисторной ишемической атакой. «Когда радиологи сделали ему КТ (компьютерную томографию), то некоторое время пребывали в недоумении — у пенсионера отсутствовала та часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака, — рассказала МК невролог Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И.Бурназяна Марина Аникина. — Вместо левого полушария на снимке зияла черная "дыра"».

По всей видимости, нарушение в развитии мозга произошло еще на ранней стадии беременности. Мальчик появился на свет с единственным полушарием, которое взяло на себя функции отсутствующего. Несмотря на это, он окончил школу, отслужил в армии, получил высшее образование и всю жизнь проработал инженером на одном из подмосковных заводов. «У него не выявляли проблем ни с двигательным аппаратом, ни со зрением, ни с психикой», — говорит Аникина.

Мужчина отказался от обследования и после завершения ишемической атаки выписался из больницы. «Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя "слава"», — заявил он.

В 2018 году сообщалось, что британец и австралиец, утратившие по половине головного мозга, стали друзьями. Оба мужчины пережили операцию, при которой удаляют или отключают одно из полушарий мозга.

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