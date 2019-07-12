Раскрыта загадка возникновения древнейших цивилизаций

Международная группа генетиков раскрыла обстоятельства зарождения человеческой цивилизации на древнем Ближнем Востоке. Оказалось, что смешение диких и одомашненных видов коров помогло скотоводам выдержать неблагоприятные климатические условия и позволило в будущем основать крупные поселения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи установили нуклеотидную последовательность в ДНК 67 геномов дикого и домашнего рогатого скота, возраст которых охватывает восемь тысячелетий. Это позволило проследить за процессом одомашнивания животных, которое стало основой для возникновения сложной экономики, а затем городов, мегаполисов и развитых государств в регионе.

Оказалось, что самые древние одомашненные коровы (Bos taurus) изначально не происходили от диких быков-зебу (Bos indicus), обитавших в долине реки Инд, а имели других предков. Однако около четырех тысяч лет назад произошел массовый приток генов от зебу к ближневосточным коровам.

Причиной, по которой параллельно существовавшие популяции двух видов вдруг смешались, стала, вероятно, многовековая засуха из-за изменения климата. Известно, что примерно в это время распались первые в мире империи Месопотамии и Египта. Разведение устойчивых к засушливому климату зебу стало ответом древних скотоводов Ближнего Востока на новые погодные условия. Это стало началом распространения Bos indicus по тропическим областям континента, где эти животные пасутся и сегодня.

Кроме того, вклад в генетику современного скота сделали и туры, дикие популяции которых смешались с одомашненными животными в юго-восточной части Европы и на юге Леванта.

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