Авторитета Ганса из Солнцевской ОПГ нашли мертвым в Москве

В московском районе Марьино в собственной квартире найден мертвым 51-летний авторитет из Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ), известный в криминальных кругах как Ганс. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Комсомольская правда».

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Предположительной причиной смерти стал перитонит — воспаление брюшной полости. На теле Ганса медики также обнаружили повреждение — позвоночно-спинальную травму.

Солнцевская ОПГ считалась одной из самых влиятельных группировок в 90-е годы. В ее составе Ганс занимался вымогательством и рэкетом.

20 марта сообщалось, что в Москве состоялись похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, бывшего супруга Лолиты Милявской. По данным ряда СМИ, покойный в Солнцевской ОПГ выполнял роль так называемого казначея.

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