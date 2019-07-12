В мурманском аэропорту поселился свой Хатико

В аэропорту Мурманска обнаружилась собака, которую, предположительно, оставили там хозяева. Фотографии животного опубликованы в паблике «Мурманск» во «ВКонтакте».

«Хозяин улетел, а собака осталась», — написал автор поста.

По его словам, пес выглядит ухоженным и домашним, знает команды, дает лапу и проявляет дружелюбие. Обнаруживший его человек взял зверя к себе на передержку, но долго держать у себя не может — собака не поладила с другими питомцами семьи. «Сегодня отдадут, кто отлавливает собак, звоните», — говорится в публикации.

В комментариях пользователи возмутились как поведением хозяина, так и приютивших пса людей, которые решили сдать зверя в службу по отлову собак. Автору записи посоветовали обратиться к местным зоозащитникам и найти новых достойных владельцев.

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