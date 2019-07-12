В Совфеде раскрыли детали «моральной войны» Запада против России

В Совете Федерации обсудили масштабные «моральные войны», которые ведутся против России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета, «моральные войны» — «это тщательно спланированные провокации, корни которых уходят далеко за океан». Ситуация в Грузии — один из примеров подобной войны, суть которой заключался в создании напряженности у границ России, убеждены участники комиссии.

«Внешне это иногда выглядит как события, которые происходят на чужих землях: на Украине, в греческом Афоне или в Грузии, но это звенья одной цепи», — пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

Другое проявление «моральной войны» — попытки дискредитации Русской православной церкви, предпринимаемые Вашингтоном. «Акцентирую ваше внимание, что данный вопрос — не религиозный, это сугубо светская тема. Религия используется для маскировки», — заявил парламентарий.

В качестве ответной меры глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин предложил «врага бить его же оружием». По его мнению, необходимо создать некоммерческие организации на канонической территории РПЦ, которые работали бы на сохранение суверенитета России за ее пределами.

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