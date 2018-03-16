Киев заявил о ведущей третью мировую войну России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия фактически ведет третью мировую войну против стран Запада. С таким заявлением он выступил в интервью «Украинской службе Би-би-си».

По мнению Климкина, на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери «всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами».

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

«И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком [Саддама] Хуссейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества», — указал Климкин.

Также глава МИД Украины уверен, что возникнет некая коалиция, которая будет противодействовать «фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира». «Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы», — подчеркнул он.

13 марта Климкин объявил, что украинские эксперты готовы предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении Скрипаля и его дочери. Министр иностранных дел Украины обвинил в отравлении Скрипаля Россию. «Если будет доказано — я уверен, что будет — что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится», — говорил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. От отравления они впали в кому.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



