Украина пообещала Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля

Украинские эксперты готовы предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс».

«Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет [до конца]. Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России. Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь — экспертная или другая — мы будем ее предоставлять», — подчеркнул он.

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Министр иностранных дел Украины также обвинил в отравлении Скрипаля Россию. «Если будет доказано — я уверен, что будет — что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится», — считает глава внешнеполитического ведомства.

Также Климкин порассуждал о политическом будущем России в своем Twitter. «Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хуссейна, что также использовали химическое оружие. Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними», — написал он.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. 13 марта президент США Дональд Трамп пообещал поддержать эти обвинения, если вина России будет доказана.

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