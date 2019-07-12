Главный разработчик Boeing 737 поплатился за катастрофы

Эрик Линдблад, глава разработки Boeing 737, ушел в отставку после одного года на этой должности. Об этом 11 июля сообщил Bloomberg.

О том, что у самой прибыльной для компании Boeing программы сменится управленец, стало известно из корпоративной рассылки, которую получили сотрудники. Уход 57-летнего Линдблада связывают с двумя авиакатастрофами Boeing 737 Max.

Его место займет 34-летний Марк Дженкинс, ранее руководивший разработкой новой модели самолета. Ее выпуск в настоящее время под вопросом, а Дженкинсу предстоит вернуть на рынок простаивающие «Боинги»: в данный момент по всему миру не задействованы более 500 готовых к вылету самолетов, в том числе 150 только что изготовленных, но не использованных машин.

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23 июня сообщалось, что более 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск к Boeing о возмещении убытков. Сумма, которую они требуют выплатить, исчисляется миллионами долларов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в некоторых модификациях самолета Boeing 737 Max имеется дефект, из-за которого лайнеры могут срываться в пике. Указывалось, что при нештатной ситуации неправильно срабатывает функция, помогающая избегать опасного задирания носа.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии: самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

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