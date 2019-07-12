Обнародованы фото отправленных в Турцию компонентов С-400

Министерство обороны Турции опубликовало фотографии поставки партии компонентов российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Снимки появились в Twitter-аккаунте военного ведомства.

На кадрах изображены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава комплекса С-400.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 июля 2019, 12:46

Три российских самолета с компонентами ЗРК приземлились на авиабазе Мюртед в столице Турции Анкаре. О начале погрузки и подготовке к отправке С-400 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал 8 июля.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!