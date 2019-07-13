Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

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Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян. Ожидается, что во втором квартале этот показатель продолжит падать.

Следом по затратности идут коммунальные услуги (15,4 процента), одежда (10 процентов), здоровье (7,1). 6,6 процента граждане отдают на погашение кредитов.

Экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в разговоре с изданием отметила, что рост трат на продукты — это признак обеднения населения и сокращение прослойки среднего класса. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов спрогнозировал, что в 2019 году ситуация продолжит ухудшаться.

Согласно результатам опроса Сбербанка, никаких сбережений нет у 43 процентов респондентов. В 2018 году таких был 41 процент. Долги россиян при этом растут, средний объем задолженности увеличился на 10 процентов — до 260 тысяч рублей.

Ранее холдинг «Ромир» причислил Россию к «средним» странам по уровню благосостояния. В компании определили, что в богатых государствах человек тратит на еду не более 20 процентов дохода, а в бедных — 50 процентов и больше.

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