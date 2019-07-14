В России ответили на заявление Киева о блокаде Крыма

Вид на мыс Ай-я и Инжирный пляж в Республике Крым

Действия Киева оттолкнули жителей Крыма от Украины, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова своего коллеги из Верховной Рады Евгения Мураева об отрицательных последствиях блокады полуострова. Об этом сообщает RT в воскресенье, 14 июля.

По словам российского парламентария, при анализе подобных заявлений нужно учитывать, что через неделю на территории страны состоятся внеочередные парламентские выборы. «Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по "наказанию" севастопольцев и крымчан», — сказал Белик.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, в свою очередь, подтвердил, что блокада еще больше оттолкнула крымчан от Украины. По его мнению, для жителей полуострова Россия «всегда была родиной».

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек расценил слова украинского парламентария как предвыборный пиар. «Сегодня на Украине стало модно говорить о мире, так пусть "слуга народа" приедет на полуостров, покажет официальному Киеву, как надо мириться. А пока что все это — предвыборная болтовня», — заключил он.

Ранее в воскресенье депутат Верховной рады Мураев заявил, что из-за блокад, устроенных киевскими властями, жители Крыма перестали ассоциировать себя с Украиной. Парламентарий также заверил, что потребует от президента Украины Владимира Зеленского немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса.

Крым вошел в состав России по итогам мартовского референдума в 2014 году. Киев, США и ряд стран Запада не признают итоги голосования.

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