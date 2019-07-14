Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

ЧП произошло в воскресенье, 14 июля, недалеко от города Умео в северной провинции Вестерботтен. Воздушное судно вылетело из аэропорта в 13:33 по местному времени (14:33 мск), а в 14:12 подало сигнал тревоги.

По информации издания, в какой-то момент самолет ушел в вертикальный штопор и упал носом вниз. Причины крушения выясняются.

Ранее, 22 июня, сообщалось о падении двухмоторного самолета на Гавайях. Воздушное судно потерпело крушение на северном побережье острова Оаху, после чего загорелось. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

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