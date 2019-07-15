Пресечена попытка ввоза в Россию опасного радиоактивного вещества

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина Армении, который пытался провезти через территорию страны радиоактивное вещество — торий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, мужчина вез опасный груз из Еревана в Россию на своем микроавтобусе. Всего во время осмотра автомобиля было обнаружено четыре контейнера общим весом 71 килограмм. В емкостях находился опасный для жизни человека изотоп торий-232, который относится к радиоактивным веществам.

В СГБ сообщили, что расследование инцидента продолжается.

12 июля в американском городе Гатри, штат Оклахома, полиция случайно поймала угонщиков, которые везли контейнер с ураном и ручную гремучую змею. В автомобиле нашли контейнер, заполненный ураном в виде порошка. Зачем угонщикам понадобилось опасное вещество, пока неизвестно.

Торий-232 (232Th) является наиболее долгоживущим изотопом тория. Он альфа-радиоактивен с периодом полураспада более 14,05 миллиарда лет, что больше нынешнего возраста Вселенной.

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