Известный телеведущий назвал сына реинкарнацией принцессы Дианы

Австралийский телеведущий Дэвид Кэмпбелл (David Campbell) заявил, что его четырехлетний сын может быть реинкарнацией покойной принцессы Уэльской Дианы. Об этом он сообщил в колонке для издания Stellar, его цитирует портал nzherald.

Кэмпбелл сообщил, что его сын Билли говорит, что он раньше «был принцессой». Раньше он смеялся над высказываниями ребенка, однако его насторожили рассказы о подробностях жизни Дианы и ее трагической смерти.

«Он поделился несколькими историями, которые поначалу казались глупыми», — признался Кэмпбелл. По его словам, это началось в тот момент, когда его жена Лиза получила открытку с фотографией принцессы Дианы. Его сын заявил: «Смотри! Это я, когда я был принцессой».

Через некоторое время сын Кэмпбелла начал задавать вопросы о двух мальчиках, которые, по его признанию, были его сыновьями. Позднее ребенок продемонстрировал глубокие знания о жизни принцессы, заявив, что у него есть братья и сестры, и одного из братьев зовут Джон. Семья Кэмпбелла проверила эти данные и выяснила, что так звали брата принцессы Дианы, погибшего за год до ее рождения.

«Лиза показала ему еще одну фотографию Дианы, и Билли сказал: "Я как принцесса. Но однажды завыли сирены, и я больше не был принцессой". Люди дрожат, когда мы говорим им об этом», — поделился Кэмпбелл.

Принцесса Уэльская Диана, первая жена наследника британского престола принца Чарльза, мать принцев Уильяма и Гарри, погибла на 37-м году жизни в автокатастрофе.