В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер

По новым предлагаемым правилам работы тюремных заведений в Британии заключенные смогут получать ключи от камер за хорошее поведение. Текст документа разместило министерство юстиции королевства.

Ведомство таким образом хочет мотивировать местные власти уделять больше внимания системе вознаграждений для арестованных, а не наказаний. Предполагается, что руководители тюрем получат право решать, кто из заключенных сможет свободно готовить себе еду, проводить время с посетителями и в тренажерном зале.

В документе также содержится призыв к тюремному персоналу «постоянно использовать словесные формы одобрения». Однако ряд форм поощрений остается запрещенным — к примеру, подключение платных телеканалов и «других неуместных вещей».

В 2017 году сообщалось, что в Британии отозвали иск к заключенному преступнику из-за того, что ответчик оказался слишком жестоким. Речь шла о 25-летнем Эндрю Бернсе, отбывающем пожизненный срок в шотландской тюрьме Гленохил за вандализм, разбойные нападения, сопротивление полиции и попытки оклеветать сотрудников пенитенциарного учреждения.

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