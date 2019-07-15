Снятие наличных в магазинах захотели сделать повсеместным

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию. Об этом рассказал заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, передает газета «Известия».

Планируется, что услуга будет доступна только при совершении какой-либо покупки, так как в противном случае это будет невыгодно для магазинов. Однако такой подход может трактоваться как нарушение прав потребителей, поэтому АБР обратилась с соответствующим вопросом в Роспотребнадзор.

Отмечается, что на данный момент такая возможность есть в некоторых малонаселенных пунктах. В Центральном банке поддерживают повсеместное внедрение услуги. По мнению экспертов, несмотря на использование безналичных денег, она будет востребована.

В феврале платежная система Visa предписала банкам обеспечить возможность снятия наличных с карт в кассах магазинов к апрелю 2019 года. Ранее подобный сервис с максимальной суммой обналичивания в 5 тысяч рублей запустила платежная система Mastercard.

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