Раскрыта тайна роскошной жизни Ким Чен Ына

Американские эксперты раскрыли один из путей поставки предметов роскоши лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на вашингтонский Центр перспективных исследований в области обороны (C4ADS).

Его сотрудники потратили восемь месяцев и заявляют, что установили путь, которым в страну привезли два бронированных Mercedes-Maybach S600 стоимостью около 500 тысяч долларов каждый. Считается, что на одном из них Ким Чен Ын приехал на встречу с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в 2018 году. Эксперты для своего доклада изучили таможенные данные, коносаменты и другие находящиеся в открытом доступе документы.

Исследователи считают, что люксовые авто были отправлены из порта Роттердама (Нидерланды) 14 июня 2018 года. Оттуда они прибыли в китайский Далянь, затем отправились в японскую Осаку, а после оказались в южнокорейском Пусане. Затем след машин «размывается»: их отправили дальше на судне DN5505, которое сообщило, что направляется в российский город Находка.

Судно должно было приплыть на место в районе 5 октября, однако с 1 по 19 октября передатчик не передавал данные о местоположении. Когда устройство вновь «вышло на связь», DN5505 был уже на обратном пути в Пусан. В докладе C4ADS отмечается, что транспондеры не передают данные, если суда находятся далеко в открытом море, однако их зачастую выключают специально, когда нарушают санкции.

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2 ноября экипаж по прибытии предоставил документы о том, что перевозит антрацит из Находки. При этом в российском порту не оказалось информации о прибытии DN5505.

В то же время 7 октября транспортные самолеты Ил-76 из Северной Кореи незапланированно прилетали из Пхеньяна во Владивосток, и объяснений этому получить в северокорейском консульстве в городе американцам не удалось. «Мы не обнаружили прямых доказательств связи визитов грузовых самолетов и DN5505 (...). Однако, учитывая грузоподъемность самолетов и их роль в перевозке бронированных лимузинов Ким Чен Ына, возможно, что они могли забрать Mercedes», — указывают эксперты.

Концерн Daimler, которому принадлежит производство Mercedes-Benz, указал, что не имеет дел с Северной Кореей уже более 15 лет. В компании подчеркнули, что поставки покупателям тщательно проверяются, однако дальнейшие перепродажи уже находятся вне ее зоны ответственности. При этом установить точный путь невозможно, не зная идентификационных номеров автомобилей.

Поставки предметов роскоши в Северную Корею наряду с другими товарами были запрещены после первого ядерного испытания в стране. Впоследствии список запрещенных товаров неоднократно расширялся.

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