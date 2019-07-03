Раскрыта тайна кортежа Ким Чен Ына

Бегущие телохранители окружают машину лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, потому что в детстве он видел такой прием в фильме с Клинтом Иствудом. Об этом сообщает журнал Insider.

Информацию о телохранителях Кима журналисты взяли из книги корреспондентки Washington Post Анны Фифилд под названием «Великий преемник: божественно идеальная судьба блистательного товарища Ким Чен Ына». В ней она рассказывает о том, как строг отбор в отряд. Кандидаты должны подходить по уровню здоровья, психологической характеристике и даже внешнему виду — берут только тех, чей рост примерно равен росту главы государства.

Кроме того, спецслужбы внимательно проверяют семьи будущих телохранителей — они могут получить эту работу только в том случае, если происходят из самых лояльных лидеру семей. Они обучаются тхэквондо, плаванию, изучают тактику боя. Кроме того, их учат пользоваться различными видами оружия — они почти единственные граждане КНДР, которым позволено иметь оружие в присутствии Кима.

Также телохранители много занимаются бегом — чтобы сопровождать лимузин Кима. Идея такого способа охраны пришла к нему из американского фильма «На линии огня» 1993 года, который он смотрел в детстве. Главную роль — сотрудника секретной службы при президенте США Джоне Кеннеди — в картине играет актер Клинт Иствуд.

Как сообщает издание, личной безопасностью главы КНДР занимаются примерно 100 тысяч человек. В их рядах есть ответственные за дегустацию еды, которую подают лидеру, и те, кто охраняет его уборную, чтобы иностранные шпионы не смогли проанализировать его ДНК.

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