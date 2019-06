Стало известно об увлечениях маленького Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в детстве увлекался видеоиграми и любил оружие. Об этом говорится в его биографии, написанной журналисткой The Washington Post Анной Файфилд (Anna Fifield), передает Daily Mail.

Книга называется «Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына» (The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un). В ней достаточно много рассказывается о детских годах нынешнего лидера Северной Кореи. Файфилд описывает их со слов тех, кто знал его лично.

Отмечается, что ребенком Кима очень сильно баловали: он рос в специальном закрытом городке, где у него были различные игровые автоматы и кинотеатр. Мальчик был фанатом серии игр Super Mario, любил фильмы бондианы, с семи лет сам ездил на специально переделанной под него машине, а в 11 носил с собой кольт калибра .45.

В 12 лет Кима отправили на учебу в Швейцарию к старшему брату. Они жили в пригороде Берна с тетей Ко Ёнг Сук, которая вела себя как их мать. «Мы жили в обычном доме и вели себя как обычная семья. Приходили их друзья, а я готовила им закуски. Это было нормальное детство с вечеринками по случаю дня рождения и подарками», — рассказала она.

В книге отмечается, что в школе Ким прослыл агрессивным баскетболистом, его считали одиночкой, который никогда не общался с девочками и избегал алкоголя. Бывшая одноклассница же рассказала, что Ким однажды плюнул на нее и пнул, когда она не поняла его слова.

За время учебы северокорейский лидер также побывал на Лазурном берегу, катался на лыжах в Альпах и даже носил уши Микки-Мауса во время визита в парижский Диснейленд.

Ранее в июне сообщалось, что Ким Чен Ын якобы протестировал новый метод казни, бросив провинившегося генерала в аквариум с голодными пираньями.

